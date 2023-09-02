Бараха оценил трансфер украинца Яремчука в «Валенсию»

Наставник испанской «Валенсии» Рубен Бараха высказался о подписании украинского нападающего Романа Яремчука. Форвард перебрался на «Месталью» из бельгийского «Брюгге».

«У Романа прекрасный возраст, он приехал сюда, чтобы добиться успеха. Яремчук подходит нашей команде. Мы рассматривали нескольких нападающих, но остановили свой выбор на нем. Он должен стать важным игроком команды и забивать много голов», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

О трансфере Яремчука было объявлено в пятницу, 1 сентября. Нападающий подписал с клубом трехлетний трудовой договор.

«Валенсия» подписала нападающего сборной Украины Яремчука