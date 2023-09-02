Вальдано предупредил Мбаппе

Бывшая звезда мадридского «Реала» Хорхе Вальдано предупредил Килиана Мбаппе о том, чтобы он не рассчитывал на какие-то суперденьги в «Реале». По словам Вальдано, в «Реал» народ приходит не для того, чтобы зарабатывать, а чтобы побеждать и купаться в лучах славы.

- Мы надеялись, что Мбаппе будет играть в Ла Лиге. Но в экономическом плане нам непросто выдержать такой контракт. Я хочу напомнить, что в «Реал» привлекают не деньгами, а славой клуба, - цитирует слова Хорхе Вальдано итальянское новостное агентство ITASportPress.

Килиан Мбаппе выступает за парижской клуб с 2017 года.