Лапорта – о трансферах «Барселоны»: «Исторический вечер, Хави будет доволен»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обсудил с журналистами последние трансферы клуба.

В заключительные часы летнего окна каталонскому гранду удалось арендовать нападающего Жоау Фелиша из мадридского «Атлетико» и правого защитника Жоау Канселу из «Манчестер Сити». Оба игрока были давними целями «Барселоны».

«У меня есть ощущение, что это был исторический вечер. У нас собралась команда, способная конкурировать на очень высоком уровне. Уверен, Хави будет доволен подписаниями.

Конечно, нам нужно было подписывать игроков с именем. Мы очень гордимся сделками, которые провернули. В нашем клубе работают профессионалы, чья упорная работа дала результат», – цитирует Barca Universal Лапорту.