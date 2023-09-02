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Алемани: «Барселона» провела прекрасную трансферную кампанию»

02 Сентября 2023 • 02:04 Комментировать
Осасуна
...
Барселона
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03.09 22:00

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани высказался о трансферах клуба.

В последний день летнего окна ряды «сине-гранатовых» пополнили Жоау Фелиш и Жоау Канселу, арендованные у «Атлетико» и «Манчестер Сити» соответственно. Ранее в «Барселону» перешли свободные агенты Илкай Гюндоган и Иньиго Мартинес, а Ориоль Ромеу стал единственным игроком, за которого каталонский гранд выплатил трансферную компенсацию.

«Мы очень счастливы. Отличная трансферная кампания. Мы достигли всех наших целей в это окно. Трудности есть всегда, но мы здорово поработали», – приводит Barca Universal слова Алемани.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Матеу Алемани трансферы футбола - лето 2023
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