Алемани: «Барселона» провела прекрасную трансферную кампанию»

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани высказался о трансферах клуба.

В последний день летнего окна ряды «сине-гранатовых» пополнили Жоау Фелиш и Жоау Канселу, арендованные у «Атлетико» и «Манчестер Сити» соответственно. Ранее в «Барселону» перешли свободные агенты Илкай Гюндоган и Иньиго Мартинес, а Ориоль Ромеу стал единственным игроком, за которого каталонский гранд выплатил трансферную компенсацию.

«Мы очень счастливы. Отличная трансферная кампания. Мы достигли всех наших целей в это окно. Трудности есть всегда, но мы здорово поработали», – приводит Barca Universal слова Алемани.