Нападающий Мариано Диас – новичок испанской «Севильи».

Андалусийский клуб объявил о подписании 30-летнего игрока, находившегося в статусе свободного агента. Контракт форварда рассчитан до конца сезона-2024/25.

Последние пять лет Диас провёл в мадридском «Реале», в составе которого крайне редко появлялся на поле. Летом текущего года футболист покинул ряды «сливочных» по истечении контракта.

В активе Мариано Диаса в общей сложности семь забитых мячей и две результативные передачи в 60 поединках Ла Лиги. В прошлой кампании игрок принял участие в 11 матчах «Реала» во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.