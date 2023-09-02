«Сельта» Бенитеса одержала первую победу в начавшемся сезоне

«Сельта» Рафы Бенитеса оправилась после неудач первых туров и сумела переиграть в гостевом матче «Альмерию». По ходу игры подопечные Бенитеса вели в счете со счетом 2:0, еще до перерыва, но позволили хозяевам сравнять счет.

Тем не менее, всего лишь за три минуты до конца северяне вырвали победу благодаря усилиям вышедшего на замену Виллиота Сведберга, который замкнул прострел с левого фланга.

В следующем туре «Сельта» сыграет дома с «Мальоркой».