«Сельта» Бенитеса одержала первую победу в начавшемся сезоне

«Сельта» Рафы Бенитеса оправилась после неудач первых туров и сумела переиграть в гостевом матче «Альмерию». По ходу игры подопечные Бенитеса вели в счете со счетом 2:0, еще до перерыва, но позволили хозяевам сравнять счет.
Тем не менее, всего лишь за три минуты до конца северяне вырвали победу благодаря усилиям вышедшего на замену Виллиота Сведберга, который замкнул прострел с левого фланга.
В следующем туре «Сельта» сыграет дома с «Мальоркой».
Протокол игры
|24'Нуньес Унай (0:1)
|33'Ларсен Йорген (0:2)
|(1:2) Акиеме Серхио54'
|(2:2) Аррибас Серхио68'
|87'Сведберг Виллиот (2:3)
Максимиану Луиш•Пубиль Марк 28'89' (Посо Алехандро (89') •Кайки•Брандарис Хуан•Акиеме Серхио•Баба Иддрису67' (Лопи Дион (67') •Мелеро Гонсало67' (Аррибас Серхио (67') •Рамазани Ларжи•Робертоне Лукас•Эмбарба Адриан46' (Коне Ибраима (46') •Суарес Луис III90' (Баптистао Лео (90')
Вильяр Иван•Нуньес Унай•Старфельт Карл•Домингес Карлос89' (Айду Джозеф (89') •Мингеса Оскар•Санчес Мануэль• 55'Аспас Яго90' (Тапия Ренато (90') •Пейнадо Франсиско•Де ла Торре Лука•Бамба Джонатан90' (Дувикас Анастасиос (90') •Ларсен Йорген70' (Сведберг Виллиот (70')
01 сентября. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".
Бан пользователя