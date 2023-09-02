Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Сельта» Бенитеса одержала первую победу в начавшемся сезоне

02 Сентября 2023 • 01:03 Комментировать
Альмерия
2:3
Сельта
окончен

«Сельта» Рафы Бенитеса оправилась после неудач первых туров и сумела переиграть в гостевом матче «Альмерию». По ходу игры подопечные Бенитеса вели в счете со счетом 2:0, еще до перерыва, но позволили хозяевам сравнять счет.

Тем не менее, всего лишь за три минуты до конца северяне вырвали победу благодаря усилиям вышедшего на замену Виллиота Сведберга, который замкнул прострел с левого фланга.

В следующем туре «Сельта» сыграет дома с «Мальоркой». 

Протокол игры  
Альмерия2:3Сельта
  24'Нуньес Унай (0:1)
  33'Ларсен Йорген (0:2)
(1:2) Акиеме Серхио54'  
(2:2) Аррибас Серхио68'  
  87'Сведберг Виллиот (2:3)
Максимиану ЛуишПубиль Марк  28' 89' (Посо Алехандро ( 89') КайкиБрандарис ХуанАкиеме СерхиоБаба Иддрису 67' (Лопи Дион ( 67') Мелеро Гонсало 67' (Аррибас Серхио ( 67') Рамазани ЛаржиРобертоне ЛукасЭмбарба Адриан 46' (Коне Ибраима ( 46') Суарес Луис III 90' (Баптистао Лео ( 90')
Запасные: Сентельес АлехандроМартинес ФернардоМендес УбуланЛазароПуигмаль АрнауМарко Милованович IМариньо Диего
Вильяр ИванНуньес УнайСтарфельт КарлДомингес Карлос 89' (Айду Джозеф ( 89') Мингеса ОскарСанчес Мануэль  55'Аспас Яго 90' (Тапия Ренато ( 90') Пейнадо ФрансискоДе ла Торре ЛукаБамба Джонатан 90' (Дувикас Анастасиос ( 90') Ларсен Йорген 70' (Сведберг Виллиот ( 70')
Запасные: Альварес УгоГарсия РаульМарчесин АгустинРодригес МигельВаскес КевинДотор Карлос
01 сентября. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Сельта Альмерия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Кадис Кадис
Вильярреал Вильярреал
3
1
3.10 3.65 2.32
Видео
Окончен
Альмерия Альмерия
Сельта Сельта
2
3
2.48 3.55 2.90
Видео
02.09.23 в 15:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада Гранада
1.44 4.80 7.80
Видео
02.09.23 в 17:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Хетафе Хетафе
1.29 0.00 0.00
Видео
02.09.23 в 19:30
Алавес Алавес
Валенсия Валенсия
3.25 3.20 2.46
Видео
02.09.23 в 22:00
Бетис Бетис
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.98 3.65 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Сентября
01:18 · Англия. Премьер-лига
«Хетафе» арендовал Гринвуда у «Манчестер Юнайтед» официально
01:03 · Испания. Ла Лига
«Сельта» Бенитеса одержала первую победу в начавшемся сезоне
00:49 · Испания. Ла Лига
«Жирона» арендовала Эрика Гарсию у «Барселоны» официально
00:36 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд близок к переходу в «Хетафе» слухи
00:32 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» поблагодарила Канселу – игрок отказался от части зарплаты ради перехода
01 Сентября
23:56 · Англия. Премьер-лига
Канселу сменил «Манчестер Сити» на «Барселону» официально
23:48 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила о подписании сенегальского защитника официально
23:26 · Испания. Ла Лига
Фелиш – игрок «Барселоны» официально
22:33 · Испания. Ла Лига
Раннее удаление испортило «Вильярреалу» матч с «Кадисом»
22:28 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» арендует Канселу без опции выкупа
22:27 · Англия. Чемпионшип
«Севилья» арендовала опорника «Лестера» официально
21:43 · Испания. Ла Лига
Гренье расстался с «Мальоркой» официально
21:43 · Испания. Ла Лига
Клуб Ла Лиги арендует Эрика Гарсию у «Барселоны»
21:37 · Испания. Ла Лига
Фелиш переходит в «Барселону»
21:19 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто не перейдёт в «Бенфику»
Все новости
Рекомендуем