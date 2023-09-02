Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия будет набираться опыта в «Жироне».

Как и предполагалось ранее, «сине-гранатовые» отправили в аренду 22-летнего игрока, не проходящего в стартовый состав команды Хави Эрнандеса. Остаток текущего сезона испанец проведёт в «Жироне», у которой, к слову, не будет первоочерёдного права выкупа центрбека в рамках сделки.

Контракт Эрика Гарсии с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2026 года. Футболист представляет цвета действующих победителей Ла Лиги с момента перехода из английского «Манчестер Сити» летом 2021 года в качестве свободного агента.