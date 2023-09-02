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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» арендовала Эрика Гарсию у «Барселоны» официально

02 Сентября 2023 • 00:49 Комментировать
Жирона
...
Лас-Пальмас
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03.09 15:00

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия будет набираться опыта в «Жироне».

Как и предполагалось ранее, «сине-гранатовые» отправили в аренду 22-летнего игрока, не проходящего в стартовый состав команды Хави Эрнандеса. Остаток текущего сезона испанец проведёт в «Жироне», у которой, к слову, не будет первоочерёдного права выкупа центрбека в рамках сделки.

Контракт Эрика Гарсии с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2026 года. Футболист представляет цвета действующих победителей Ла Лиги с момента перехода из английского «Манчестер Сити» летом 2021 года в качестве свободного агента.

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