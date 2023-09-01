Центральный защитник Мамаду Фалль перешёл в «Барселону».

«Сине-гранатовые» официально сообщили об аренде 20-летнего футболиста, принадлежащего американскому «Лос-Анджелесу». В договоре предусмотрен пункт, позволяющий гранду Ла Лиги выкупить сенегальца. Центрбек будет выступать за вторую команду каталонцев.

Мамаду Фалль провёл 42 матча за «Лос-Анджелес», записав на свой счёт шесть забитых мячей и одну результативную передачу. В прошлом сезоне игрок на правах аренды выступал за «Вильярреал», за первую команду которого сыграл два матча, за дубль – 25 встреч в рамках второй испанской лиги.