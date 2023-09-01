Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш перешёл в «Барселону».

Каталонский клуб официально сообщил об аренде 23-летнего игрока посредством своей пресс-службы. Португальский форвард будет защищать цвета «Барселоны» до конца текущего сезона. По данным испанских СМИ, перед завершением перехода Фелиш продлил контракт с «Атлетико» до 2029 года. Ранее отмечалось, что в арендном договоре футболиста с «сине-гранатовыми» не будет прописана опция выкупа.

Жоау Фелиш пополнил ряды «матрасников» в 2019 году, перебравшись из «Бенфики» за 127 млн евро. Вторую половину прошлого сезона португалец провёл в аренде в лондонском «Челси».