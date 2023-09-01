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Раннее удаление испортило «Вильярреалу» матч с «Кадисом»

01 Сентября 2023 • 22:33 Комментировать
Кадис
3:1
Вильярреал
окончен

Матч четвёртого тура Ла Лиги «Кадис» - «Вильярреал» завершился неожиданной победой хозяев. На 10-й минуте Александр Сорлот открыл счет в контратаке «жёлтой субмарины». Вскоре Дарвин Мачис не смог переиграть вратаря, но мяч добил Кристофер Рамос. На 22-й нервы подвели Альфонсо Педрасу, а тот подвел гостей, получив прямую красную карточку. Но даже вдесятером они чаще контролировали мяч, но это не помогло набрать очки. На 30-й минуте Рамос заработал пенальти, а Мачис его реализовал. На 10-й добавленной минуте «Вильярреал» остался без тренера - еще одна красная карточка. На 50-й минуте Мачис оформил дубль роскошным дальним ударом.

3:1, «Кадис» с 7 очками делит второе место, соперник (3) - 12-е.

Протокол игры  
Кадис3:1Вильярреал
  10'Сорлот Александр (0:1)
(1:1) Рамос Кристофер18'  
(2:1) Мачис Дарвин30'  
(3:1) Мачис Дарвин50'  
Ледесма ХеремиасКарселен ИсаакЭрнандес Луис  80'Хименес Фали  82'Эрнандес Хави VАлехо Иван  22' 57' (Собрино Рубен ( 57') Эскаланте ГонсалоАлькарас Рубен  86' 90' (Мари Хосе ( 90') Мачис Дарвин 78' (Макси Гомес ( 78') Рохер Марти 90' (Негредо Альваро ( 90') Рамос Кристофер  19' 78' (Алекс Фернандес ( 78')
Запасные: Пирес ЛукасХиль ДавидМбайе МамадуСальдуа Хосеба
Йоргенсен ФилипФойт ХуанАльбиоль Рауль  35'Куэнка Хорхе  53'Педраса Альфонсо  22'Террац Рамон 84' (Фемения Кико ( 84') Денис СуаресБаэна Алехандро  61' 68' (Комесанья Санти ( 68') Морено Херард 83' (Капу Этьен ( 83') Сорлот Александр 27' (Моралес Луис ( 27') Пино Йереми 68' (Бреретон Бен ( 68')
Запасные: Рейна ПепеМанди АиссаГаббия МаттеоПарехо ДаниэльАльтимира АдриаАхомач ИлиасТригерос Мануэль
01 сентября. Стадион "Нуэво Мирандилья".

 

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