Раннее удаление испортило «Вильярреалу» матч с «Кадисом»

Матч четвёртого тура Ла Лиги «Кадис» - «Вильярреал» завершился неожиданной победой хозяев. На 10-й минуте Александр Сорлот открыл счет в контратаке «жёлтой субмарины». Вскоре Дарвин Мачис не смог переиграть вратаря, но мяч добил Кристофер Рамос. На 22-й нервы подвели Альфонсо Педрасу, а тот подвел гостей, получив прямую красную карточку. Но даже вдесятером они чаще контролировали мяч, но это не помогло набрать очки. На 30-й минуте Рамос заработал пенальти, а Мачис его реализовал. На 10-й добавленной минуте «Вильярреал» остался без тренера - еще одна красная карточка. На 50-й минуте Мачис оформил дубль роскошным дальним ударом.

3:1, «Кадис» с 7 очками делит второе место, соперник (3) - 12-е.