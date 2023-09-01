Раннее удаление испортило «Вильярреалу» матч с «Кадисом»

Матч четвёртого тура Ла Лиги «Кадис» - «Вильярреал» завершился неожиданной победой хозяев. На 10-й минуте Александр Сорлот открыл счет в контратаке «жёлтой субмарины». Вскоре Дарвин Мачис не смог переиграть вратаря, но мяч добил Кристофер Рамос. На 22-й нервы подвели Альфонсо Педрасу, а тот подвел гостей, получив прямую красную карточку. Но даже вдесятером они чаще контролировали мяч, но это не помогло набрать очки. На 30-й минуте Рамос заработал пенальти, а Мачис его реализовал. На 10-й добавленной минуте «Вильярреал» остался без тренера - еще одна красная карточка. На 50-й минуте Мачис оформил дубль роскошным дальним ударом.
3:1, «Кадис» с 7 очками делит второе место, соперник (3) - 12-е.
Протокол игры
|10'Сорлот Александр (0:1)
|(1:1) Рамос Кристофер18'
|(2:1) Мачис Дарвин30'
|(3:1) Мачис Дарвин50'
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак•Эрнандес Луис• 80'Хименес Фали• 82'Эрнандес Хави V•Алехо Иван 22'57' (Собрино Рубен (57') •Эскаланте Гонсало•Алькарас Рубен 86'90' (Мари Хосе (90') •Мачис Дарвин78' (Макси Гомес (78') •Рохер Марти90' (Негредо Альваро (90') •Рамос Кристофер 19'78' (Алекс Фернандес (78')
Запасные: Пирес Лукас•Хиль Давид•Мбайе Мамаду•Сальдуа Хосеба
Йоргенсен Филип•Фойт Хуан•Альбиоль Рауль• 35'Куэнка Хорхе• 53'Педраса Альфонсо• 22'Террац Рамон84' (Фемения Кико (84') •Денис Суарес•Баэна Алехандро 61'68' (Комесанья Санти (68') •Морено Херард83' (Капу Этьен (83') •Сорлот Александр27' (Моралес Луис (27') •Пино Йереми68' (Бреретон Бен (68')
01 сентября. Стадион "Нуэво Мирандилья".
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