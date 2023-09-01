32-летний французский центральный полузащитник Клеман Гренье покинул ряды «Мальорки». О расставании с игроком рапортует пресс-служба островитян.

За «Мальорку» воспитанник «Лиона» выступал на протяжении полутора лет – с марта 2022 года. Ранее в его карьере были такие клубы как «Рома», «Генгам» и «Ренн».

В минувшем сезоне Гренье сыграл в 24-х официальных матчах за свой уже бывший клуб, отличился одним забитым голом.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает французского футболиста всего лишь в 800 тыс. евро.