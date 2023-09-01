Клуб Ла Лиги арендует Эрика Гарсию у «Барселоны»

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия проведёт сезон в «Жироне».

22-летний игрок не проходит в стартовый состав «сине-гранатовых», тем не менее, как неоднократно отмечалось в СМИ, в центрбека продолжает верить рулевой Хави Эрнандес. Как информирует журналист Адриа Альбетс, стороны нашли взаимовыгодное решение: Гарсия отправится в аренду в «Жирону» до конца текущей кампании. Переход должен быть подтверждён официально в скором времени.

Эрик Гарсия принял участие в двух матчах «Барселоны» в нынешнем сезоне, оба раза выйдя на замену. Трансферная стоимость испанца, по версии Transfermarkt, составляет 10 млн евро.