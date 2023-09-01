Фелиш переходит в «Барселону»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш пополнит ряды «Барселоны».

Клубы полностью согласовали условия сделки, о чём сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своём отчёте. Португалец пополнит ряды «Барселоны» на правах аренды, возможность выкупа в договор включена не будет. Переход состоится в ближайшее время – сразу после того, как будут оформлены все документы.

Напомним, что в июле Жоау Фелиш открыто заявил о желании выступать за «Барселону». В подписании 23-летнего форварда, связанного с «Атлетико» контрактом до 2027 года, также были заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.