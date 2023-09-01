Серхи Роберто не перейдёт в «Бенфику»

Правый защитник «Барселоны» Серхи Роберто вряд ли покинет свой клуб до закрытия трансферного окна.

Согласно распространившимся слухам, капитан «сине-гранатовых» мог покинуть ряды «сине-гранатовых» в связи с подписанием на его позицию Жоау Канселу из «Манчестер Сити». Претендентом на Роберто была названа «Бенфика», однако, как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, эти сведения не соответствуют действительности. 31-летний игрок не перейдёт в португальский клуб, переговоры по нему не ведутся.

Трудовой договор Серхи Роберто с «Барселоной» рассчитан до середины следующего года.