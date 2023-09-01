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Асенхо расстался с «Вальядолидом» официально

01 Сентября 2023 • 20:48 Комментировать
Альбасете
...
Вальядолид
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Через 0 ч. 58 мин.

Испанский 34-летний вратарь Серхио Асенхо расстался с «Вальядолидом» - в этом клубе испанской Сегунды он провёл прошлый сезон. О прекращении сотрудничества с вратарём официально сообщает пресс-служба испанского клуба, теперь он свободный агент.

Всего в рамках прошлого сезона вратарь сыграл в 12 матчах за клуб во всех турнирах, пропустив в них 23 мяча. Всего один раз ему удалось сохранить свои ворота на замке.

Напомним, что до перехода в родной для себя «Вальядолид» летом прошлого года испанец восемь лет являлся стражем ворот «Вильярреала».

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Евро-Футбол.Ру,
Вальядолид Серхио Асенхо
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