Испанский 34-летний вратарь Серхио Асенхо расстался с «Вальядолидом» - в этом клубе испанской Сегунды он провёл прошлый сезон. О прекращении сотрудничества с вратарём официально сообщает пресс-служба испанского клуба, теперь он свободный агент.

Всего в рамках прошлого сезона вратарь сыграл в 12 матчах за клуб во всех турнирах, пропустив в них 23 мяча. Всего один раз ему удалось сохранить свои ворота на замке.

Напомним, что до перехода в родной для себя «Вальядолид» летом прошлого года испанец восемь лет являлся стражем ворот «Вильярреала».