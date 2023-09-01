Вингер «Барселоны» Абде Эззалзули пока не переходит в другой клуб.

Как стало известно несколькими днями ранее, «Барселона» готова отправить марокканца в другой клуб, несмотря известия о намерении рулевого Хави Эрнандеса задействовать его в основном составе. По информации журналиста Пепе Элиаса, каталонский град провёл переговоры с «Бетисом» по аренде 21-летнего футболиста, однако обсуждения не увенчались успехом – сделка сорвалась.

В прошлом сезоне Абде Эззалзули выступал за «Осасуну» на правах аренды. Эксперты портала Transfermarkt оценивают текущую стоимость игрока в 15 млн евро.