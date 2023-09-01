Мостовой: «Не надо ждать от Захаряна феерии в первых же матчах»

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой оценил перспективы российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«Не надо ждать от Захаряна феерии в первых же матчах. Думаю, к основе его будут подпускать довольно долго. Парню важно вкатиться в новый чемпионат, в другой ритм», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

По мнению эксперта, сумма отступных за Захаряна в размере 75 млн евро является просто космической, но, чтобы его купили за такие деньги, он должен стать одним из лучших в Испании.

20-летний Захарян уже дебютировал за «Реал Сосьедад», сыграв 15 минут в матче третьего тура Ла Лиги против «Лас-Пальмаса» (0:0).

Следующая игра «Реал Сосьедада» пройдет 2 сентября, соперником станет «Гранада».