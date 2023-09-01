35-летний полузащитник «Севильи» Алехандро Гомес расторг контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Андалусии.

За испанский клуб Гомес выступал с 2021 года – тогда он перебрался в Ла Лигу из состава «Аталанты». В клубе из Бергамо аргентинец провёл семь лет карьеры.

В прошлом сезоне Гомесу удалось провести за «Севилью» 27 матчей во всех турнирах и отметиться лишь одним голом и двумя голевыми передачами.

Отметим, что ещё пару месяцев назад сообщалось, что опытный футболист не намерен менять свой клуб в будущем.