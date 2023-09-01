​Фелиш пропустил тренировку «Атлетико» - он может перейти в «Барселону»

В пятницу утром нападающий Жоау Фелиш отсутствовал на тренировке «Атлетико». Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Виктор Наварро. По его словам, в клубе объяснили отсутствие Фелиша личными проблемами игрока.

Пропуск тренировки Фелишем может быть связан с его вероятным трансфером в «Барселону». Несколько инсайдеров утверждают, что в ближайшие часы 23-летний португалец может официально перебраться на «Камп Ноу».

Ранее Жоау Фелиш публично говорил о своём желании поиграть за «Барселону». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.