Нападающий сборной Украины и бельгийского «Брюгге» Роман Яремчук продолжит карьеру в чемпионате Испании. 27-летнего футболиста подписала «Валенсия», об этом сообщается на официальном сайте «летучих мышей». Стороны заключили трехлетнее трудовое соглашение. Сумма сделки не разглашается.

В прошлом сезоне Яремчук провел 32 встречи во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и четыре голевые передачи.

После трех туров «Валенсия» набрала шесть баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. Следующую игру «летучие мыши» проведут против «Алавеса» 2 сентября.