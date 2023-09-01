«Валенсия» подписывает украинского нападающего

Украинский центрфорвард Роман Яремчук, выступающий в бельгийском чемпионате за «Брюгге», продолжит карьеру в испанской Ла Лиге. Нападающего подписывает «Валенсия», рапортует Deportes COPE Valencia.

Как стало известно источнику, бомбардир уже прибыл в Испанию для прохождения медицинского осмотра и подписания трудового соглашения.

Яремчук выступает за «Брюгге» с лета 2022 года. Его контракт рассчитан еще на три сезона, а трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Роман сыграл пять матчей за бельгийскую команду, отметившись четырьмя забитыми мячами.