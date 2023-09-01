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Кроос объяснил, почему никогда не будет играть в Саудовской Аравии

01 Сентября 2023 • 09:01 Комментировать (1)

Звездный хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос заявил, что ни в коем случае не примет предложение из чемпионата Саудовской Аравии, куда ринулись многие звезды футбола.

«Отсутствие прав человека – то, что удержит меня от переезда туда. Но каждый принимает решение за себя, как это сделал Роналду под занавес карьеры. Но мне не понять тех игроков, которые на своем пике решают уехать в Саудовскую Аравию. Они начинают рассказывать об амбициях этой лиги, хотя все дело в больших деньгах. Это выбор в пользу денег, а не футбола», - цитирует немца Sports Illustrated.

Напомним, что Кроос выступает за «Реал» с 2014 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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Комментарии (1)
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Cruyff
01 Сентября 2023 в 10:41
деньги тоже не маловажная деталь, а что делать после скажем 32-35 пора уже задуматься о дальнейшей жизни без активного футбола
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