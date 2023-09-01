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Чемпионат Испании. Ла Лига

Раскрыты все детали трансфера Карраско в «Аль-Шабаб»

01 Сентября 2023 • 08:28 Комментировать (1)

Бельгийский вингер Янник Карраско покидает мадридский «Атлетико» и переезжает в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Новым местом работы 29-летнего футболиста станет «Аль-Шабаб». За трансфер Карраско руководство саудовского клуба заплатит «матрасникам» 15 миллионов евро. В ближайшее время бельгиец пройдет медицинское обследование и заключит трехлетнее трудовое соглашение.

В новом сезоне чемпионата Испании Карраско принял участие в трех поединках за мадридскую команду и записал на свой счет одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Аль-Шабаб Янник Карраско трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Cruyff
01 Сентября 2023 в 10:39
сначала в Китае поиграл теперь в СА видать деньги на первом плане
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