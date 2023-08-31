Булыкин верит, что у Захаряна получится в «Реал Сосьедаде»

Экс-игрок «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о перспективах полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«Захаряну будет тяжело в первое время в Испании одному. Ему надо будет терпеть и выждать свой шанс, который по любому будет. Я верю в то, что у Арсена все получится», — приводит слова Булыкина Metaratings.

Бывший футболист добавил, что сам играл в Европе и знает все на своем опыте, поэтому тот, кто не боится пробовать, достоин уважения.

20-летний Захарян стал игроком «Реал Сосьедада» этим летом, перебравшись из «Динамо».

В составе испанской команды игрок принял участие в одном матче чемпионата Испании, не отметившись голевыми действиями.