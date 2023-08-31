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Булыкин верит, что у Захаряна получится в «Реал Сосьедаде»

31 Августа 2023 • 20:41 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Гранада
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02.09 15:00

Экс-игрок «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о перспективах полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«Захаряну будет тяжело в первое время в Испании одному. Ему надо будет терпеть и выждать свой шанс, который по любому будет. Я верю в то, что у Арсена все получится», — приводит слова Булыкина Metaratings.

Бывший футболист добавил, что сам играл в Европе и знает все на своем опыте, поэтому тот, кто не боится пробовать, достоин уважения.

20-летний Захарян стал игроком «Реал Сосьедада» этим летом, перебравшись из «Динамо».

В составе испанской команды игрок принял участие в одном матче чемпионата Испании, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Дмитрий Булыкин Арсен Захарян
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