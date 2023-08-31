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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алексей Сафонов заявил, что может себе представить связку Захарян – Тюкавин в «Реал Сосьедаде»

31 Августа 2023 • 19:51 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Гранада
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02.09 15:00

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможном переходе игрока в «Реал Сосьедад» вслед за Арсеном Захаряном.

«Без проблем могу представить связку Захарян – Тюкавин в «Реал Сосьедаде»! У нас в «Динамо» она была лучшей. Косте бы подошла Ла Лига по игре», — приводит слова Сафонова портал Metaratings.

По мнению агента, Тюкавин готов к переезду в один из сильнейших европейских чемпионатов.

Напомним, 20-летний Захарян этим летом перебрался в «Реал Сосьедад» из «Динамо». Российский хавбек уже успел дебютировать в Испании, сыграв в одном матче Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Алексей Сафонов Арсен Захарян Константин Тюкавин
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