​Карраско переезжает в Саудовскую Аравию – трансфер согласован

«Атлетико» и «Аль-Шабаб» согласовали трансфер атакующего полузащитника Янника Карраско. Как сообщает Ariyadhiah, саудовский клуб заплатит за бельгийского футболиста более 20 миллионов евро.

В начале сентября Карраско отметит свой 30-й день рождения. За «Атлетико» бельгиец провёл 266 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 47 голов и 45 результативных передач на партнёров.

«Аль-Шабаб» на текущий момент занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. В шести прошедших турах команда смогла набрать только два очка.