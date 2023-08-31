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​Карраско переезжает в Саудовскую Аравию – трансфер согласован

31 Августа 2023 • 16:47 Комментировать

«Атлетико» и «Аль-Шабаб» согласовали трансфер атакующего полузащитника Янника Карраско. Как сообщает Ariyadhiah, саудовский клуб заплатит за бельгийского футболиста более 20 миллионов евро.

В начале сентября Карраско отметит свой 30-й день рождения. За «Атлетико» бельгиец провёл 266 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 47 голов и 45 результативных передач на партнёров.

«Аль-Шабаб» на текущий момент занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. В шести прошедших турах команда смогла набрать только два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Аль-Шабаб Янник Карраско трансферы футбола - лето 2023
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