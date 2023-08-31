Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Директор «Реал Сосьедада» ответил, почему клуб так хотел подписать Захаряна

31 Августа 2023 • 14:47 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Гранада
1 1.45 X 4.60 2 7.30
02.09 15:00

Роберто Олабе, спортивный директор «Реал Сосьедада», ответил на вопрос, почему клуб так сильно хотел подписать Арсена Захаряна.

«Мы знаем, какими могут быть футболисты из России. Я играл вместе с Валерием Карпиным, и я его тренировал, как и Дмитрия Хохлова. Так что мы понимаем, что у российских футболистов особенный талант. 

Мы следили за чемпионатом России, этим занимался Эрик [Бретос] с нашей командой скаутов. Особое внимание мы уделяли молодым футболистам. И если брать молодых талантливых игроков, то у нас вообще не было сомнений, что Арсен выдающийся атакующий центральный полузащитник. Мы за ним очень долго следили, уже давно поняли, что он особенный. И давно поняли, что подписать его будет непросто, потому что это экстраординарный игрок. Как только у нас появилась возможность, мы сделали всё, чтобы он перешёл к нам», - сказал Олабе на видео, которое было опубликовано на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Роберто Олабе Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ СОСЬЕДАД ГРАНАДА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
15:23 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» была готова подписать Фати, но игрок выбрал «Брайтон»
15:10 · Россия. Премьер-лига
​Куда ещё мог перейти Захарян – названы 5 клубов
14:47 · Испания. Ла Лига
​Директор «Реал Сосьедада» ответил, почему клуб так хотел подписать Захаряна
14:45 · Испания. Ла Лига
​«В Захаряне есть черты Зидана» - директор «Реал Сосьедада»
13:16 · Англия. Премьер-лига
Фати готовится вылететь на медосмотр в Брайтон
12:46 · Испания. Ла Лига
Захарян рассказал об атмосфере на матчах Ла Лиги
10:35 · Италия. Серия А
Эрик Гарсия интересен двум клубам из Серии А
10:18 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» установил дедлайн «Аль-Шабабу» по трансферу Карраско
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» в шаге от подписания топ-нападающего 4
09:50 · Испания. Ла Лига
Эззалзули не против уйти в аренду, но Хави хочет оставить игрока
08:13 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» убрала важный пункт в сделке по Канселу 1
03:20 · Испания. Ла Лига
Президент «Реал Сосьедада» подтвердил интерес к Одриосоле из мадридского «Реала»
02:42 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб Ла Лиги намерен в последний момент перехватить Фати у «Брайтона» слухи
02:23 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нацелилась на защитника из МЛС
02:08 · Англия. Премьер-лига
«Вильярреал» не отпустил защитника в «Манчестер Юнайтед» 1 слухи
Все новости
Рекомендуем