​Директор «Реал Сосьедада» ответил, почему клуб так хотел подписать Захаряна

Роберто Олабе, спортивный директор «Реал Сосьедада», ответил на вопрос, почему клуб так сильно хотел подписать Арсена Захаряна.

«Мы знаем, какими могут быть футболисты из России. Я играл вместе с Валерием Карпиным, и я его тренировал, как и Дмитрия Хохлова. Так что мы понимаем, что у российских футболистов особенный талант.

Мы следили за чемпионатом России, этим занимался Эрик [Бретос] с нашей командой скаутов. Особое внимание мы уделяли молодым футболистам. И если брать молодых талантливых игроков, то у нас вообще не было сомнений, что Арсен выдающийся атакующий центральный полузащитник. Мы за ним очень долго следили, уже давно поняли, что он особенный. И давно поняли, что подписать его будет непросто, потому что это экстраординарный игрок. Как только у нас появилась возможность, мы сделали всё, чтобы он перешёл к нам», - сказал Олабе на видео, которое было опубликовано на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.