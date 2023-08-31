​«В Захаряне есть черты Зидана» - директор «Реал Сосьедада»

Роберто Олабе, который занимает пост спортивного директора «Реал Сосьедада», высказался об Арсене Захаряне.

«Его сложно сравнить с каким-то футболистом. Он очень сбалансированный, хорошо координированный, с хорошими техническими данными. Может показаться, что он немного неуклюжий, но на самом деле всё наоборот – его техника на выдающемся уровне.

В нём есть черты Зидана – с прекрасной техникой, гармонией в движениях, как он исполняет технические приёмы, как понимает тактику», - сказал Олабе в интервью для канала Нобеля Арустамяна в YouTube.

Напомним, что Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». 20-летний полузащитник уже дебютировал в испанской Ла Лиге, отыграв около 15 минут в игре против «Лас-Пальмаса» (ничья 0:0).