Захарян рассказал об атмосфере на матчах Ла Лиги

Новичок испанского «Реал Сосьедада» Арсен Захарян в разговоре с журналистом Нобелем Арустамяном рассказал о впечатлениях от Ла Лиги.

«Стадион и атмосфера - классные. Соскучился по болельщикам и такой живой атмосфере, очень круто. Ты сам видел, что тут атака на атаку. Игра без центра поля, мне очень нравится», - рассказал полузащитник.

Напомним, что 20-летний полузащитник присоединился к испанскому клубу этим летом. Он был куплен у московского «Динамо» за 12 миллионов евро. Захарян подписал с «Реал Сосьедадом» долгосрочный контракт, рассчитанный до завершения сезона-2028/2029.