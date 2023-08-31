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«Атлетико» установил дедлайн «Аль-Шабабу» по трансферу Карраско

31 Августа 2023 • 10:18 Комментировать
Аль-Шабаб Эр-Рияд
...
Аль-Халидж
02.09 21:00

Мадридский «Атлетико» установил дедлайн перед «Аль-Шабабом» по трансферу своего вингера Янника Карраско. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «матрасники» хотят разрешить ситуацию по будущему бельгийца уже сегодня.

Ранее Карраско согласовал с «Аль-Шабабом» условия личного контракта, но команда из Саудовской Аравии должна договориться с «Атлетико» о сумме компенсации. Только тогда бельгиец получит разрешение на то, чтобы отправиться на медосмотр.

Напомним, Карраско на более раннем этапе своей карьеры покинул «Атлетико» ради заработков в Китае. 29-летний Янник снова готов уйти ради большой зарплаты на другом континенте.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Аль-Шабаб Янник Карраско трансферы футбола - лето 2023
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АЛЬ-ШАБАБ ЭР-РИЯД АЛЬ-ХАЛИДЖ
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