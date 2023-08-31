«Атлетико» установил дедлайн «Аль-Шабабу» по трансферу Карраско

Мадридский «Атлетико» установил дедлайн перед «Аль-Шабабом» по трансферу своего вингера Янника Карраско. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «матрасники» хотят разрешить ситуацию по будущему бельгийца уже сегодня.

Ранее Карраско согласовал с «Аль-Шабабом» условия личного контракта, но команда из Саудовской Аравии должна договориться с «Атлетико» о сумме компенсации. Только тогда бельгиец получит разрешение на то, чтобы отправиться на медосмотр.

Напомним, Карраско на более раннем этапе своей карьеры покинул «Атлетико» ради заработков в Китае. 29-летний Янник снова готов уйти ради большой зарплаты на другом континенте.