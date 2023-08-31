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Эззалзули не против уйти в аренду, но Хави хочет оставить игрока

31 Августа 2023 • 09:50 Комментировать
Осасуна
...
Барселона
03.09 22:00

Вингер каталонской «Барселоны» Абде Эззалзули не против до конца трансферного окна уйти в очередную аренду. По информации от инсайдера Габриэля Санса, марокканец понимает, что будет получать мало игровой практики на «Камп Ноу», поэтому хочет покинуть команду хотя бы на временной основе.

Источник сообщает, что в то же время главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес хотел бы оставить Эззалзули. Специалист считает марокканца очень важным игроком для ротации.

В прошлом сезоне Эззалзули выступал за «Осасуну» на правах аренды. Сейчас в услугах Абде заинтересованы другие клубы из Ла Лиги, а также команды из Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Абде Эззалзули трансферы футбола - лето 2023
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ОСАСУНА БАРСЕЛОНА
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