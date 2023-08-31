Президент «Реал Сосьедада» подтвердил интерес к Одриосоле из мадридского «Реала»

«Реал Сосьедад» может вернуть в свои ряды правого защитника Альваро Одриосолу.

Испанец не получает игровой практики в мадридском «Реале», что ставит под сомнение его дальнейшее пребывание в клубе. Одним из претендентов на Одриосолу считается «Реал Сосьедад», президент которого подтвердил информацию о возможном возвращении воспитанника академии баскского клуба: «Одриосола входит в число игроков, которые нам интересны, в этом не может быть сомнений. В ближайшее время будет известно, проведём ли мы переговоры с мадридским «Реалом», – передаёт Marca президента «Реал Сосьедада» Хокина Аперрибая.