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«Барселона» нацелилась на защитника из МЛС

31 Августа 2023 • 02:23 Комментировать
Осасуна
...
Барселона
03.09 22:00

Центральный защитник «Лос-Анджелеса» Мамаду Фалль стал трансферной целью «Барселоны».

Активные переговоры по 20-летнему игроку вёл «Вильярреал», однако в дело вмешался каталонский гранд, что кардинально изменило ситуацию, сообщает журналист Тони Хуанмарти. «Барселона» рассчитывает подписать сенегальца в последние часы летнего трансферного окна, а стоимость потенциальной сделки оценивается в 2 млн евро. Руководство «сине-гранатовых» настроено оптимистично.

С 2022 по 2023 год Мамаду Фалль выступал за всё тот же «Вильярреал» на правах аренды, но в составе первой команды провёл всего два матча, преимущественно получая опыт в дубле. В 42 поединках за «Лос-Анджелес» центрбек забил шесть голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал трансферы футбола - лето 2023 Лос-Анджелес Мамаду Фалль
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