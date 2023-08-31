«Барселона» нацелилась на защитника из МЛС

Центральный защитник «Лос-Анджелеса» Мамаду Фалль стал трансферной целью «Барселоны».

Активные переговоры по 20-летнему игроку вёл «Вильярреал», однако в дело вмешался каталонский гранд, что кардинально изменило ситуацию, сообщает журналист Тони Хуанмарти. «Барселона» рассчитывает подписать сенегальца в последние часы летнего трансферного окна, а стоимость потенциальной сделки оценивается в 2 млн евро. Руководство «сине-гранатовых» настроено оптимистично.

С 2022 по 2023 год Мамаду Фалль выступал за всё тот же «Вильярреал» на правах аренды, но в составе первой команды провёл всего два матча, преимущественно получая опыт в дубле. В 42 поединках за «Лос-Анджелес» центрбек забил шесть голов.