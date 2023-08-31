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«Барселона» близка к подписанию Фелиша

31 Августа 2023 • 00:23 Комментировать
Атлетико М
...
Севилья
03.09 19:30

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш в скором времени может примерить футболку «Барселоны».

Именно португалец был обозначен каталонским грандом в качестве приоритетной цели на заключительные дни летнего трансферного окна. По информации Relevo, операция по переходу Фелиша в «Барселону» близится к успешному завершению. Если не произойдёт ничего непредвиденного, руководству «сине-гранатовых» останется лишь уложиться в рамки финансового фэйр-плей, чтобы осуществить аренду 23-летнего форварда. В этом клубу может помочь уход Ансу Фати в «Брайтон», который, вероятно, состоится уже скоро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Ансу Фати Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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