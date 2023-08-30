Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти не в восторге от уровня нынешнего состава команды.

«Сливочные» расстались с Каримом Бензема и Марко Асенсио, подписав при этом Джуда Беллингема, Арду Гюлера и Франа Гарсию. Если верить сведениям Relevo, Анчелотти не слишком удовлетворён подбором игроков в текущем составе «Реала». По мнению итальянского специалиста, в прошлом году команда выглядела убедительнее на бумаге.

Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу стартовавшего розыгрыша Ла Лиги с девятью очками после трёх туров. 2 сентября коллектив Анчелотти примет в родных стенах «Хетафе».