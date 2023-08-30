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В «Реал Сосьедаде» отреагировали на слухи о смене гражданства Захаряна

30 Августа 2023 • 21:17 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Гранада
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02.09 15:00

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян не станет менять спортивное гражданство.

Ранее появилась информация, что 20-летний хавбек согласился на условие испанского клуба, который попросил игрока отказаться от выступления за сборную России.

«Это фейковая новость», — заявила пресс-служба «Реал Сосьедада» изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, этим летом Захарян перебрался в испанский клуб из «Динамо». В составе «Реал Сосьедада» футболист уже сыграл в одном матче, но не стал автором результативных действий.

Следующую игру команда Иманоля Альгуасиля проведет 2 сентября против «Гранады».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
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РЕАЛ СОСЬЕДАД ГРАНАДА
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