Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия решил сменить клуб.

В СМИ неоднократно сообщалось о намерении 22-летнего футболиста остаться в команде, несмотря на нехватку игровой практики. Как информирует журналист Алекс Пинтанель, в последнее время ситуация изменилась: Гарсия открыто заявил Хави Эрнандесу, что хочет уйти, однако рулевой предпочитает сохранить центрбека в команде. При этом, как известно, руководство «Барселоны» не слишком верит в игрока – ему будет позволено уйти, если поступит трансферное предложение.

Текущая стоимость Эрика Гарсии, согласно Transfermarkt, составляет 10 млн евро.