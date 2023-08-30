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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эрик Гарсия хочет покинуть «Барселону» слухи

30 Августа 2023 • 21:05 Комментировать
Осасуна
...
Барселона
03.09 22:00

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия решил сменить клуб.

В СМИ неоднократно сообщалось о намерении 22-летнего футболиста остаться в команде, несмотря на нехватку игровой практики. Как информирует журналист Алекс Пинтанель, в последнее время ситуация изменилась: Гарсия открыто заявил Хави Эрнандесу, что хочет уйти, однако рулевой предпочитает сохранить центрбека в команде. При этом, как известно, руководство «Барселоны» не слишком верит в игрока – ему будет позволено уйти, если поступит трансферное предложение.

Текущая стоимость Эрика Гарсии, согласно Transfermarkt, составляет 10 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Эрик Гарсия трансферы футбола - лето 2023
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