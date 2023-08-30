Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Беллингем – игрок месяца в Ла Лиге

30 Августа 2023 • 20:55 Комментировать (2)
Реал Мадрид
...
Хетафе
1 1.35 X 5.10 2 10.50
02.09 17:15

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем был признан лучшим игроком месяца в чемпионате Испании. Об этом сообщает пресс-служба Ла Лиги.

Беллингем перебрался в «Реал» в летнее трансферное окно из дортмундской «Боруссии». В трёх своих первых матчах Ла Лиги за мадридский клуб полузащитник забил четыре гола и отдал один результативный пас на партнёра.

После трёх туров «Реал» располагается на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании с девятью очками. Ближайший матч команда Карло Анчелотти проведёт в субботу, 2 сентября, - против «Хетафе» на своём поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ХЕТАФЕ
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
30 Августа 2023 в 21:18
ай а пащиму не шмеций?.. куды хри-ню дели? (с) .. А-ха-ха-ха! )))
Sergey999
30 Августа 2023 в 21:35
Он в пиндосовской лиге феерит))) идет к очередному зм)))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Августа
21:49 · Италия. Серия А
Клуб Серии А обсуждает с «Реалом» аренду Рейньера
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отклонил предложения «Севильи» и «Эвертона» по молодому полузащитнику
21:17 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» отреагировали на слухи о смене гражданства Захаряна
21:05 · Испания. Ла Лига
Эрик Гарсия хочет покинуть «Барселону» слухи
20:56 · Англия. Премьер-лига
Хави рассчитывает, что Канселу проведёт тренировку с «Барселоной» уже в четверг
20:55 · Испания. Ла Лига
​Беллингем – игрок месяца в Ла Лиге 2
19:29 · Россия. Премьер-лига
​Агент развеял безумные слухи об отказе Захаряна от сборной России
17:34 · Испания. Ла Лига
​«Реал Сосьедад»: «Захарян будет готов к субботе»
17:27 · Испания. Ла Лига
​В «Реал Сосьедаде» ответили на вопрос об изучении Захаряном испанского языка
17:05 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» ещё может подписать Монтеса – готовится новое предложение
16:17 · Англия. Премьер-лига
​Фати не горит желанием переходить в «Тоттенхэм» - известна причина 1
16:15 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Трансфер Осмайича в ЦСКА больше невозможен»
16:12 · Англия. Премьер-лига
​Ленгле продолжит карьеру в Англии
13:49 · Испания. Ла Лига
«Аль-Шабаб» согласовал личные условия с Карраско
13:37 · Испания. Ла Лига
Анчелотти смирился, что «Реал» никого не подпишет, но при этом хочет ещё одного игрока в атаку
Все новости
Рекомендуем