​Беллингем – игрок месяца в Ла Лиге

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем был признан лучшим игроком месяца в чемпионате Испании. Об этом сообщает пресс-служба Ла Лиги.

Беллингем перебрался в «Реал» в летнее трансферное окно из дортмундской «Боруссии». В трёх своих первых матчах Ла Лиги за мадридский клуб полузащитник забил четыре гола и отдал один результативный пас на партнёра.

После трёх туров «Реал» располагается на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании с девятью очками. Ближайший матч команда Карло Анчелотти проведёт в субботу, 2 сентября, - против «Хетафе» на своём поле.