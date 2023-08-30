​«Реал Сосьедад»: «Захарян будет готов к субботе»

Полузащитник Арсен Захарян будет готов помочь «Реал Сосьедаду» в матче четвёртого тура чемпионата Испании против «Гранады». Об этом сообщили в пресс-службе клуба Ла Лиги.

«Захарян работает с командой и будет готов к субботе», - комментарий пресс-службы приводит «РИА Новости».

Напомним, что на прошлой неделе Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад». В матче чемпионата Испании против «Гранады» 20-летний полузащитник провёл на футбольном поле около четверти часа. Игра завершилась без голов.

Матч «Реал Сосьедад» - «Гранада» стартует 2 сентября в 15:00 по московскому времени.