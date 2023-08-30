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​В «Реал Сосьедаде» ответили на вопрос об изучении Захаряном испанского языка

30 Августа 2023 • 17:27 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Гранада
02.09 15:00

Полузащитник Арсен Захарян недавно перебрался из «Динамо» в «Реал Сосьедад». В пресс-службе клуба Ла Лиги ответили на вопрос об изучении 20-летним футболистом испанского языка.

«Захарян пока не работает с преподавателем испанского языка, но скоро начнёт», - комментарий пресс-службы «Реал Сосьедада» приводит «РИА Новости».

Напомним, что Захарян уже дебютировал за «Реал Сосьедад» в Ла Лиге. Россиянин отыграл около 15 минут в матче против «Лас-Пальмаса» (ничья 0:0).

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» проведёт во вторник, 2 сентября, - против «Гранады» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
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РЕАЛ СОСЬЕДАД ГРАНАДА
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