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​Трансферная бомба: «Реал» покупает Мбаппе слухи

30 Августа 2023 • 15:39 Комментировать (3)

В последние дни европейского трансферного окна может состояться громкая сделка. Как сообщает Vozpоpuli, ссылаясь на собственные источники, «Реал» близок к подписанию звёздного форварда Килиана Мбаппе. Сумма возможного трансфера не называется, но сказано, что «ПСЖ» согласился пойти на снижение запрашиваемой стоимости.

Отмечается, что сделка по 24-летнему Мбаппе может быть оформлена уже в ближайшие часы, хотя некоторые сомнения ещё остаются.

В материале говорится о том, что годовая зарплата Килиана Мбаппе в Мадриде составит не менее 50 миллионов евро брутто.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2024 года.

Мбаппе и Салах: Какие громкие трансферы ещё могут состояться до 2 сентября

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (3)
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Alex1972
30 Августа 2023 в 16:33
Не, ну а что.. Давай, Перец.. Хе..
andi
30 Августа 2023 в 15:52
Думаю брехня.
One Live
30 Августа 2023 в 15:51
Неужели не будет третьего сезона Санта - Барбары?
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