В последние дни европейского трансферного окна может состояться громкая сделка. Как сообщает Vozpоpuli, ссылаясь на собственные источники, «Реал» близок к подписанию звёздного форварда Килиана Мбаппе. Сумма возможного трансфера не называется, но сказано, что «ПСЖ» согласился пойти на снижение запрашиваемой стоимости.

Отмечается, что сделка по 24-летнему Мбаппе может быть оформлена уже в ближайшие часы, хотя некоторые сомнения ещё остаются.

В материале говорится о том, что годовая зарплата Килиана Мбаппе в Мадриде составит не менее 50 миллионов евро брутто.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2024 года.

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