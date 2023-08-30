«Аль-Шабаб» согласовал личные условия с Карраско

Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Карраско согласовал условия контракта с «Аль-Шабабом». По информации от инсайдера Санти Уны, бельгиец готов перебраться в Саудовскую Аравию, но сначала «Атлетико» должен получить удовлетворительную сумму компенсации.

Источник сообщает, что в ближайшее время агент Карраско Пини Захави представит «матрасникам» официальное предложение по трансферу бельгийца. Янник надеется, что его трансфер будет согласован до конца трансферного окна.

Напомним, Карраско ранее был интересен каталонской «Барселоне», но «сине-гранатовые» отказались от трансфера. Контракт 29-летнего бельгийца с «Атлетико» истекает в конце этого сезона.