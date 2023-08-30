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«Аль-Шабаб» согласовал личные условия с Карраско

30 Августа 2023 • 13:49 Комментировать
Аль-Шабаб Эр-Рияд
...
Аль-Халидж
02.09 21:00

Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Карраско согласовал условия контракта с «Аль-Шабабом». По информации от инсайдера Санти Уны, бельгиец готов перебраться в Саудовскую Аравию, но сначала «Атлетико» должен получить удовлетворительную сумму компенсации.

Источник сообщает, что в ближайшее время агент Карраско Пини Захави представит «матрасникам» официальное предложение по трансферу бельгийца. Янник надеется, что его трансфер будет согласован до конца трансферного окна.

Напомним, Карраско ранее был интересен каталонской «Барселоне», но «сине-гранатовые» отказались от трансфера. Контракт 29-летнего бельгийца с «Атлетико» истекает в конце этого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Аль-Шабаб Янник Карраско трансферы футбола - лето 2023
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АЛЬ-ШАБАБ ЭР-РИЯД АЛЬ-ХАЛИДЖ
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