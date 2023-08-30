Анчелотти смирился, что «Реал» никого не подпишет, но при этом хочет ещё одного игрока в атаку

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти принял тот факт, что его команда никого не подпишет в оставшиеся дни трансферного окна. Журналист Хорхе Пикон сообщает, что при этом итальянский специалист уверен, что команда нуждается в атакующем футболисте.

Напомним, этим летом «Реал» потерял своего лучшего бомбардира Карима Бензема, который перебрался на правах свободного агента в «Аль-Иттихад». Единственный чистый форвард, который есть в составе клубе – это Хоселу, который в начале лета вернулся в «Реал», перейдя из «Эспаньола» на правах аренды.

Через год «Реал» хочет приобрести Килиана Мбаппе, если француз не продлит контракт с «ПСЖ» и станет свободным агентом.