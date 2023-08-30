Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти смирился, что «Реал» никого не подпишет, но при этом хочет ещё одного игрока в атаку

30 Августа 2023 • 13:37 Комментировать
Реал Мадрид
...
Хетафе
02.09 17:15

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти принял тот факт, что его команда никого не подпишет в оставшиеся дни трансферного окна. Журналист Хорхе Пикон сообщает, что при этом итальянский специалист уверен, что команда нуждается в атакующем футболисте.

Напомним, этим летом «Реал» потерял своего лучшего бомбардира Карима Бензема, который перебрался на правах свободного агента в «Аль-Иттихад». Единственный чистый форвард, который есть в составе клубе – это Хоселу, который в начале лета вернулся в «Реал», перейдя из «Эспаньола» на правах аренды.

Через год «Реал» хочет приобрести Килиана Мбаппе, если француз не продлит контракт с «ПСЖ» и станет свободным агентом.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ХЕТАФЕ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Августа
13:49 · Испания. Ла Лига
«Аль-Шабаб» согласовал личные условия с Карраско
13:37 · Испания. Ла Лига
Анчелотти смирился, что «Реал» никого не подпишет, но при этом хочет ещё одного игрока в атаку
13:10 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ начал переговоры с «Барселоной» по Фати 1
13:03 · Испания. Ла Лига
«Реал» завершил трансферную кампанию 1
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» положил глаз на двух атакующих игроков «Барселоны»
12:55 · Испания. Ла Лига
«Реал» очень доволен Хоселу, поэтому и не стал покупать нового форварда
11:19 · Испания. Ла Лига
Уход Фати и Эззалзули в аренду может помочь «Барселоне» заполучить Фелиша 1
11:13 · Испания. Ла Лига
Эрик Гарсия интересен другому клубу из Ла Лиги
10:22 · Испания. Ла Лига
Азар отклонил шесть вариантов продолжения карьеры 1
10:14 · Англия. Премьер-лига
Фати интересен «Челси», но клуб пока не делал никаких предложений
10:04 · Испания. Ла Лига
Фати после матча с «Вильярреалом» пришёл домой в слезах 3
10:01 · Англия. Премьер-лига
Окампос может перейти в клуб из Лондона
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» начала переговоры по трансферу Ленгле
09:26 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Я должен вернуться на правильный путь»
08:17 · Россия. Премьер-лига
Бабич: «Переход в «Реал Сосьедад» - отличная возможность для Захаряна»
Все новости
Рекомендуем