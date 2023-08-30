«Реал» завершил трансферную кампанию

Мадридский «Реал» завершил работу на трансферном рынке. Как информирует издание AS, «королевский» клуб не будет никого подписывать в оставшиеся дни.

Источник отмечает, что это решение совместно приняли главный тренер команды Карло Анчелотти и президент клуба Флорентино Перес. В стане «сливочных» верят в нынешний состав команды. Также одной из причин называется отсутствие на рынке игроков, способных усилить «Реал».

В последнем матче чемпионата Испании подопечные Анчелотти на выезде обыграли «Сельту» со счетом 1:0. В следующем поединке мадридская команда на «Сантьяго Бернабеу» примет «Хетафе».