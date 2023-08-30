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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» завершил трансферную кампанию

30 Августа 2023 • 13:03 Комментировать

Мадридский «Реал» завершил работу на трансферном рынке. Как информирует издание AS, «королевский» клуб не будет никого подписывать в оставшиеся дни.

Источник отмечает, что это решение совместно приняли главный тренер команды Карло Анчелотти и президент клуба Флорентино Перес. В стане «сливочных» верят в нынешний состав команды. Также одной из причин называется отсутствие на рынке игроков, способных усилить «Реал».

В последнем матче чемпионата Испании подопечные Анчелотти на выезде обыграли «Сельту» со счетом 1:0. В следующем поединке мадридская команда на «Сантьяго Бернабеу» примет «Хетафе».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид трансферы футбола - лето 2023
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