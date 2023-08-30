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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» очень доволен Хоселу, поэтому и не стал покупать нового форварда

30 Августа 2023 • 12:55 Комментировать
Реал Мадрид
...
Хетафе
02.09 17:15

Тренерский штаб мадридского «Реала» очень довольно формой нападающего Хоселу, который перебрался в команду этим летом на правах аренды из «Эспаньола». Изначально испанец приходил в качестве сменщика Карима Бензема, но француз в итоге покинул «Реал» ради перехода в «Аль-Иттихад».

По информации от Diario AS, руководство «Реала» полностью довольно Хоселу. Именно поэтому «королевский клуб» не стал покупать нового форварда на замену Бензема. Источник сообщает, что Хоселу в этом сезоне должен сыграть много матчей, ведь главный тренер Карло Анчелотти ему доверяет.

В трёх первых турах испанской Ла Лиги Хоселу отметился одной результативной передачей, будучи при этом игроком запаса.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хоселу трансферы футбола - лето 2023
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