«Реал» очень доволен Хоселу, поэтому и не стал покупать нового форварда

Тренерский штаб мадридского «Реала» очень довольно формой нападающего Хоселу, который перебрался в команду этим летом на правах аренды из «Эспаньола». Изначально испанец приходил в качестве сменщика Карима Бензема, но француз в итоге покинул «Реал» ради перехода в «Аль-Иттихад».

По информации от Diario AS, руководство «Реала» полностью довольно Хоселу. Именно поэтому «королевский клуб» не стал покупать нового форварда на замену Бензема. Источник сообщает, что Хоселу в этом сезоне должен сыграть много матчей, ведь главный тренер Карло Анчелотти ему доверяет.

В трёх первых турах испанской Ла Лиги Хоселу отметился одной результативной передачей, будучи при этом игроком запаса.