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Уход Фати и Эззалзули в аренду может помочь «Барселоне» заполучить Фелиша

30 Августа 2023 • 11:19 Комментировать
Атлетико М
...
Севилья
03.09 19:30

Каталонская «Барселона» пытается освободить место для нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша, который до сих пор отчаянно пытается перебраться на «Камп Ноу».

По информации от инсайдера Фабрицио Романо, уход в аренду нападающий Ансу Фати и Абде Эззалзули может помочь «Барселоне» провернуть трансфер Фелиша. Напомним, если португалец и перейдёт в команду, это будет на правах аренды с правом выкупа, ведь другую сделку «Барселона» себе не может позволить из-за проблем с финансами.

Ранее сообщалось, что если «Барселона» не успеет оформить сделку по трансферу Фелиша, Жоау будет готов перебраться в Саудовскую Аравию.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Ансу Фати Жоау Фелиш Абде Эззалзули трансферы футбола - лето 2023
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