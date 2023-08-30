Уход Фати и Эззалзули в аренду может помочь «Барселоне» заполучить Фелиша

Каталонская «Барселона» пытается освободить место для нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша, который до сих пор отчаянно пытается перебраться на «Камп Ноу».

По информации от инсайдера Фабрицио Романо, уход в аренду нападающий Ансу Фати и Абде Эззалзули может помочь «Барселоне» провернуть трансфер Фелиша. Напомним, если португалец и перейдёт в команду, это будет на правах аренды с правом выкупа, ведь другую сделку «Барселона» себе не может позволить из-за проблем с финансами.

Ранее сообщалось, что если «Барселона» не успеет оформить сделку по трансферу Фелиша, Жоау будет готов перебраться в Саудовскую Аравию.