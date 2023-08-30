Эрик Гарсия интересен другому клубу из Ла Лиги

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия попал в сферу интересов одного из клубов испанской Ла Лиги. По информации от журналиста Фабрицио Романо, воспитанника «сине-гранатовых» и экс-игрока «Манчестер Сити» готова подписать «Жирона».

При этом источник сообщает, что главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес пока блокирует уход Эрика, так как хочет оставить футболиста в команде. Сам Гарсия ранее тоже не хотел покидать «Барселону». Испанец намерен продолжать сражаться за место в стартовом составе.

Напомним, Гарсия помимо центра обороны также может сыграть в опорной зоне полузащиты.