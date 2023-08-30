Азар отклонил шесть вариантов продолжения карьеры

Экс-полузащитник «Челси» и «Реала» Эден Азар не испытывал нехватки предложений в летнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах издания AS.

У 32-летнего бельгийского хавбека были предложения из МЛС, Саудовской Аравии, Испании, Англии, Франции и Шотландии. Лучшее предложение ему сделал «Интер Майами», однако Эден ответил отказом.

Ранее в прессе сообщалось, что Азар серьезно задумывается над завершением игровой карьеры.

В настоящий момент опытный полузащитник пребывает в статусе свободного агента. Последним его местом работы был мадридский «Реал». В прошлом сезоне Ла Лиги Эден провел шесть матчей и сделал один ассист.