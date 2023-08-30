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Азар отклонил шесть вариантов продолжения карьеры

30 Августа 2023 • 10:22 Комментировать (1)

Экс-полузащитник «Челси» и «Реала» Эден Азар не испытывал нехватки предложений в летнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах издания AS.

У 32-летнего бельгийского хавбека были предложения из МЛС, Саудовской Аравии, Испании, Англии, Франции и Шотландии. Лучшее предложение ему сделал «Интер Майами», однако Эден ответил отказом.

Ранее в прессе сообщалось, что Азар серьезно задумывается над завершением игровой карьеры.

В настоящий момент опытный полузащитник пребывает в статусе свободного агента. Последним его местом работы был мадридский «Реал». В прошлом сезоне Ла Лиги Эден провел шесть матчей и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Эден Азар
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Комментарии (1)
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ингерман
30 Августа 2023 в 10:34
ай нада была перейти в памоешную лиху и подтачиваць шмеция и ко изнутрей.. А-ха-ха-ха! )))
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