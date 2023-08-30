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Фати после матча с «Вильярреалом» пришёл домой в слезах

30 Августа 2023 • 10:04 Комментировать
Осасуна
...
Барселона
03.09 22:00

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати очень тяжело пережил последний матч своей команды против «Вильярреала» в рамках чемпионата Испании. «Сине-гранатовые» победили 4:3, но Фати был недоволен тем, что провёл всего 14 минут на поле. Об этом сообщает журналист издания Mundo Deportivo Санти Нолла.

«По окончании последнего матча Фати пришёл домой в слезах. Всё, что он хочет – это доверие людей и стабильную игровую практику. Последнее он, скорее всего, получит, но это вряд ли будет в «Барселоне», – написал Нола в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что серьёзный интерес к Фати проявляет лондонский «Челси», который ищет игрока в атаку.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати трансферы футбола - лето 2023
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ОСАСУНА БАРСЕЛОНА
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