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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски: «Я должен вернуться на правильный путь»

30 Августа 2023 • 09:26 Комментировать

Звездный центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мнением о своей игре.

«Я должен поддерживать свой привычный уровень, мне нужно вернуться на правильный путь. Мои кондиции будут лучше с каждым матчем. Каждый сезон особенный, в нем очень много игр. И важно не то, как ты стартуешь, а как завершишь его», - передает слова польского нападающего газета Marca.

В новом сезоне чемпионата Испании Левандовски провел три поединка, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. По итогам трех туров «Барселона» занимает четвертое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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