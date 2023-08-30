Левандовски: «Я должен вернуться на правильный путь»

Звездный центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мнением о своей игре.

«Я должен поддерживать свой привычный уровень, мне нужно вернуться на правильный путь. Мои кондиции будут лучше с каждым матчем. Каждый сезон особенный, в нем очень много игр. И важно не то, как ты стартуешь, а как завершишь его», - передает слова польского нападающего газета Marca.

В новом сезоне чемпионата Испании Левандовски провел три поединка, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. По итогам трех туров «Барселона» занимает четвертое место в турнирной таблице.